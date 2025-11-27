Politički analitičar
Gjenero: Tomaševiću bi bilo racionalnije da pogleda kako se u ovoj situaciji ponaša Milanović
N1 Info
|
27. stu. 2025. 15:14
|
0komentara
Politički analitičar Davor Gjenero gostovao je u N1 Studiju uživo kod Ivana Hrstića te je komentirao trenutnu političku klimu s posebnim naglaskom na Tomaševićev trenutni stav o koncertu Marka Perkovića Thompsona.
Oglas
Teme
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
SK
|
prije 41 min.
Najnovije
Oglas
Oglas