Oglas

Politički analitičar

Gjenero: Tomaševiću bi bilo racionalnije da pogleda kako se u ovoj situaciji ponaša Milanović

author
N1 Info
|
27. stu. 2025. 15:14

Politički analitičar Davor Gjenero gostovao je u N1 Studiju uživo kod Ivana Hrstića te je komentirao trenutnu političku klimu s posebnim naglaskom na Tomaševićev trenutni stav o koncertu Marka Perkovića Thompsona.

Oglas

Teme
N1 studio uživo N1TV VIDEO video

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ