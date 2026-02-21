povjesničar i profesor
Goldstein: Porukom s promocije knjige "Prikrivena grobišta Hrvata u Sloveniji" Plenković de facto legitimira revizionizam
Hrvoje Krešić
|
21. velj. 2026. 15:49
|
0komentara
Povjesničar Ivo Goldstein gostovao je u N1 studiju uživo, gdje je komentirao promociju knjige “Prikrivena grobišta Hrvata u Sloveniji”, te objasnio kako porukom s promocije premijer Andrej Plenković de facto legitimira revizionizam.
SK
|
prije 55 min.
