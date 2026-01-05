Oglas

Ivana Marković

Gradonačelnica Supetra o operaciji "Crvena krpa": "Jasna ilustracija dva smjera Hrvatske"

N1 Hrvatska
05. sij. 2026. 13:13

Zbog uklanjanja murala HOS-u u Supetru, Autohtona - Hrvatska stranka prava, čiji je predsjednik Dražen Keleminec, pozvala je na javno okupljanje ispred Gradske uprave Supetar. Gradonačelnica Supetra Ivana Marković bila je gošća N1 studija uživo kod Nataše Božić Šarić gdje je otkrila je li počela operacija "Crvena krpa".

