Plenković o Vučićevu govoru u UN-u: "Umjesto da se pospe pepelom, on nastavlja..."

Vučić je u govoru na Općoj skupštini UN-a optužio Hrvatsku da se ponosi nacističkom prošlošću i rekao da srpski narod ne može prihvatiti "povampirenje najstrašnijih duhova prošlosti". Kazao je i da su za Srbiju neprihvatljive "moralne prodike" koje dolaze iz Hrvatske, pritom spominjući stradanje Srba, Židova i Roma u Jasenovcu.