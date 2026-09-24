Plaća splitskog prometnog redara šokirala Banovinu: U jednom mjesecu zaradio gotovo koliko i premijer

Ilustracija: Ivo Cagalj/PIXSELL

Jedan splitski prometni redar za rad u kolovozu primio je plaću od čak 5635 eura neto. Visok iznos posljedica je velikog broja prijavljenih prekovremenih sati, rada noću, vikendima i blagdanima. Grad sad provjerava koliko je sati doista odrađeno.

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Iznos je višestruko veći od njegove osnovne plaće, koja iznosi oko 1400 eura, a približio se i plaći predsjednika Vlade Andreja Plenkovića.

Još je jedan njegov kolega za isti mjesec primio gotovo 4600 eura, dok još dvojica prometnih redara također redovito prijavljuju prekovremene sate, ali njihove plaće nisu dosegnule takve iznose, piše za Dalmatinski portal Živana Šušak Živković.

Kako je plaća narasla na više od 5600 eura?

Prometni redari više nisu u nadležnosti komunalnog, već prometnog resora, a za njihov prekovremeni rad potpisom odgovara v. d. pročelnika Dragan Vlastelica.

Prema dostupnim podacima, visoka primanja posljedica su kombinacije redovnog rada i brojnih dodataka. U obračun su, među ostalim, uključeni prekovremeni sati, rad blagdanima, smjenski i noćni rad te rad subotom i nedjeljom.

Upravo količina prijavljenih prekovremenih sati sad je privukla pozornost gradske uprave.

Grad provjerava koliko je sati stvarno odrađeno

Visok iznos plaće iznenadio je i splitsku gradsku vlast. U Banovini se sada provjerava koliko su prometni redari tijekom spornog razdoblja doista radili, ali i koliko su novčanih kazni pritom izdali.

Cilj provjere je utvrditi postoji li podudarnost između prijavljenih prekovremenih sati i stvarno odrađenog posla.