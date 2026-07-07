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Politička scena

Kovač o mogućem izlasku Milanovića na parlamentarne izbore: "To nije zabrinjavajuće za HDZ, nego za oporbeni savez"

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N1 Info
|
07. srp. 2026. 15:10
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Bivši šef diplomacije Miro Kovač gostovao je u N1 Studio uživo kod našeg Hrvoja Krešića gdje je govorio o summitu NATO-a koji se odvija u Ankari. No, osvrnuo se i na na potencijalni izlazak Zorana Milanovića na parlamentarne izbore.

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Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
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