Kad se turisti vrate s plaže, na ovom otoku nestane vode: "Već 10 godina upozoravamo..."

"Što se tiče pritiska vode, problem traje već sigurno desetak godina. Ono što primjećujem je da nam je, pogotovo ljeti u popodnevnim satima, pritisak sve slabiji što smo više u brdu i što smo dalje od glavne ceste. Nije problem samo u tome gdje se kuća nalazi, nego i na kojem je katu. Ja sam na srednjem katu i još imam koliko-toliko dobar pritisak, ali na trećem katu gotovo da ga uopće nema.