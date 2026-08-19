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Kad se turisti vrate s plaže, na ovom otoku nestane vode: "Već 10 godina upozoravamo..."
Srce je turističke sezone, vraćate se s mora, stanete pod tuš, a voda krene kapati ili je uopće nema. Upravo se to u pojedinim dijelovima Čiova događa gotovo svakog dana između 18 i 21 sat, kada se kupači vraćaju s plaža, a apartmani se pune. Tada potrošnja vode naglo raste, a tlak vode pada.
Ovaj problem na otoku nije od jučer. Stanovnici nam kažu da se sa slabim pritiskom i povremenim nestankom vode bore već desetak godina, ne samo tijekom ljetne sezone nego i u zimskim mjesecima.
U međuvremenu se na Čiovu sve više gradi, no vodovodna i kanalizacijska infrastruktura ne prati istim tempom rast broja kuća, apartmana i korisnika, piše Index.
Nestanak vode sve češći: "Nakon toga bude smeđa"
Čiovo je otok povezan mostom s Trogirom, a na njemu živi oko 8000 ljudi. Sastoji se od šest naselja: Okruga Gornjeg i Donjeg, Arbanije, Mastrinke, Žednog i Slatina, a administrativno je podijeljen između Općine Okrug, Trogira i Splita. Ljeti se broj ljudi na otoku višestruko povećava zbog turista i gostiju koji borave u brojnim apartmanima i kućama za odmor.
Cijeli otok već godinama ima problema s vodoopskrbom. Na južnoj strani, u Općini Okrug, posljednjih se godina ipak krenulo s ulaganjima u vodovodnu i kanalizacijsku mrežu. Na sjevernoj strani, gdje su Mastrinka, Arbanija i Slatine, stanovnici kažu da još uvijek imaju velike probleme s vodoopskrbom.
"Problem traje već mjesec dana, a najviše se osjeti na području Mastrinke i Žednog. Kažu mi da zna biti problema i u Miševcu, a vjerojatno ih ima još. Gotovo svakog dana između 18 i 21 sat, kada se ljudi vrate s plaže i krenu pod tuš, voda počne teći jako slabo ili je uopće nema. Nakon toga, kada ponovno krene, bude muljevita.
Što ste više, odnosno što je lokacija viša, problem je veći. Tijekom dana i kasno navečer pritisak vode je normalan. Jednostavno se sve apartmaniziralo, a infrastruktura nije pratila taj razvoj", požalio nam se mještanin s tog područja.
"Što si više u brdu, pritisak je slabiji"
Razgovarali smo i s mještankom iz Slatina koja se s ovim problemom, kaže, susreće već desetak godina. Budući da je Čiovo brdovit otok, kuće uz more uglavnom nemaju većih problema s opskrbom, no što se ide više prema uzvisinama, problemi s pritiskom vode postaju sve izraženiji.
"Što se tiče pritiska vode, problem traje već sigurno desetak godina. Ono što primjećujem je da nam je, pogotovo ljeti u popodnevnim satima, pritisak sve slabiji što smo više u brdu i što smo dalje od glavne ceste. Nije problem samo u tome gdje se kuća nalazi, nego i na kojem je katu. Ja sam na srednjem katu i još imam koliko-toliko dobar pritisak, ali na trećem katu gotovo da ga uopće nema.
Što se tiče zamućenja vode, to se najčešće događa kada se dira u cijevi, ali i nakon kiše. Gotovo svaki put kad padne kiša, voda nam bude katastrofalna", kazala nam je mještanka.
"Situacija je katastrofalna"
Dodala je kako se posljednjih godina cijelo Čiovo intenzivno izgradilo, posebno područje Slatina i Okruga, pa se problemi s vodom, kaže, ne pojavljuju samo ljeti.
I tijekom zimskih mjeseci, kada nema turističke gužve, pritisak zna biti slab, a vode povremeno nema, doduše u nešto manjoj mjeri. Stanovnici tako s problemima u vodoopskrbi žive tijekom cijele godine, unatoč tome što je riječ o turističkom području.
"Kanalizacija se napravila tek ove godine, a već sada imamo problema s cijevima i raznim intervencijama. Prije dva tjedna zatvorili su cijelo naselje jer, koliko sam shvatila, cijevi nisu dobro napravljene, a kanalizacija je završena prije manje od dva mjeseca. Mislim da je završena u lipnju. Čak su nam potpuno zatvorili hidrant za vodu, što znači da će oni ponovno morati kopati.
Ne znam što će više biti s tom vodom, ali situacija je stvarno katastrofalna.
Čim je malo lošije vrijeme, padne kiša ili dođe oluja, voda se zamuti. Što se tiče pritiska, nisam ugrađivala nikakvu pumpu jer ni sama ne znam odakle bi je imalo smisla spojiti. Još uvijek smo na crnoj jami, tako da je sve to dosta improvizirano. A s obzirom na to koliko se stalno gradi, teško je očekivati da će se situacija sama od sebe popraviti."
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