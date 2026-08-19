JOŠ GA TRAŽE
Policija za N1: I dalje traje potraga za muškarcem koji je pobjegao u lisicama pred sudom u Gorici
Policija i dalje traga za muškarcem koji je u lisicama pobjegao ispred Županijskog suda u Velikoj Gorici, potvrdili su nam iz PU zagrebačke.
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Podsjetimo, 47-godišnjak je u utorak, nakon ispitivanja na Županijskom sudu u Velikoj Gorici i odluke o određivanju istražnog zatvora, trebao biti odveden u Zatvor u Zagrebu.
"Potraga za njim i dalje traje", rekli su za N1 iz PU zagrebačke.
Muškarac je, iako vezan lisicama, prilikom uvođenja u policijski kombi uspio pobjeći prema Cvjetnom naselju, nakon čega mu se izgubio trag.
Policija utvrđuje okolnosti pod kojima je došlo do bijega
Iz policije su jučer za Hinu naveli da su odmah nakon bijega obavijestili cijeli policijski sastav te pokrenuli mjere traganja i sigurnosti.
"Istodobno se utvrđuju i okolnosti pod kojima je došlo do bijega, uključujući i način policijskog postupanja", naveli su iz zagrebačke policije.
Istražni zatvor 47-godišnjaku određen je zbog kaznenih djela neizvršavanja sudske odluke i povrede djetetovih prava.
Uspio pobjeći nakon odluke suda
Prema ranijem objašnjenju, muškarac je 14. kolovoza izašao iz zatvora, a dan poslije na Facebooku je objavio neprimjerene sadržaje iz obiteljskog života i komentare ranijih kaznenih postupaka povezanih s bivšom izvanbračnom suprugom.
"On je 14. kolovoza izašao s odsluženja kazne zatvora i 15. kolovoza objavio putem Facebooka neprimjerene sadržaje iz obiteljskog života i komentare ranijih kaznenih postupaka u odnosu na bivšu izvanbračnu suprugu pa je Državno odvjetništvo predložilo sucu istrage određivanje istražnog zatvora zbog neizvršenja sudske oduke, smatrajući da postoji opasnost od ponavljanja kaznenog djela u odnosu na izvanbračnu suprugu", objasnila je za Hinu Kornelija Kallay Blažeković, glasnogovornica Županijskog suda u Velikoj Gorici.
Kad je čuo odluku suda, prilikom izlaska iz zgrade, dok je policajac otvarao vrata policijskog kombija, uspio je pobjeći u suprotnom smjeru.
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