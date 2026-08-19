Policija za N1: I dalje traje potraga za muškarcem koji je pobjegao u lisicama pred sudom u Gorici

"On je 14. kolovoza izašao s odsluženja kazne zatvora i 15. kolovoza objavio putem Facebooka neprimjerene sadržaje iz obiteljskog života i komentare ranijih kaznenih postupaka u odnosu na bivšu izvanbračnu suprugu pa je Državno odvjetništvo predložilo sucu istrage određivanje istražnog zatvora zbog neizvršenja sudske oduke, smatrajući da postoji opasnost od ponavljanja kaznenog djela u odnosu na izvanbračnu suprugu", objasnila je za Hinu Kornelija Kallay Blažeković, glasnogovornica Županijskog suda u Velikoj Gorici.