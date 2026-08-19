ako Trump eskalira rat
FT: Iran razmatrao napade na američke vojne ciljeve u Europi
Iran je razmatrao mogućnost napada na američke vojne ciljeve u Europi ako dođe do daljnje eskalacije rata, objavio je u srijedu Financial Times pozivajući se na dvojicu izvora bliskih iranskom režimu.
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Američke baze i objekti u Bugarskoj i na Cipru razmatrani su kao mogući ciljevi Irana, navodi Financial Times.
CNBC je zatražio komentar od iranskog Ministarstva vanjskih poslova, no navode nije mogao neovisno potvrditi.
Pregovori Washingtona i Teherana o završetku rata zapeli su, a zasad nema naznaka da će se ponovno pokrenuti. Zbog toga obje strane razmatraju sljedeće poteze u sukobu koji se nastavlja.
Arapski Emirati prekinuli trgovinu s Iranom
Ujedinjeni Arapski Emirati u srijedu su objavili da do daljnjega obustavljaju sve "trgovinske, komercijalne razmjene i financijske transakcije" s Iranom.
Ministarstvo obrane UAE-a u utorak je priopćilo da je detektiralo dvije balističke rakete koje su iz Irana ispaljene prema teritorijalnim vodama Emirata.
Američki predsjednik Donald Trump u utorak je rekao da SAD trenutačno ne pregovara s Teheranom te da nema planova za obnovu pregovora. Također je odbacio mogućnost produljenja 60-dnevnog sporazuma o prekidu vatre koji je istekao u ponedjeljak, nakon što se dogovor praktički raspao.
Jedna od ključnih točaka spora i dalje je kontrola Hormuškog tjesnaca. Trump je više puta tvrdio da je taj važni pomorski prolaz otvoren i da njime prometuje pod američkom kontrolom.
Iran: Brodovi koji pokušavaju proći kroz Hormuz će pronaći nekoliko rupa u svojim trupovima
Ipak, zabilježeni pomorski promet kroz tjesnac i dalje je iznimno nizak. U napadu na teretni brod koji je početkom ovog tjedna prolazio kroz tjesnac poginula je jedna osoba.
Fox News je u utorak prenio izjavu iranskog vojnog glasnogovornika da će brodovi koji pokušaju proći kroz tjesnac "pronaći nekoliko prekrasnih rupa u svojim trupovima".
Trump je u međuvremenu verbalne napade proširio i na dugogodišnje američke saveznike. U ponedjeljak je zaprijetio da će "bombardirati Oman do temelja" ako ta zaljevska država "stane na put" američkim ciljevima na Bliskom istoku.
Također je naredio ministru obrane Peteu Hegsethu da "znatno smanji" zajedničke vojne vježbe s Južnom Korejom. Seoul je optužio da nije pomogao američkoj vojnoj operaciji u Iranu, pritom istaknuvši svoje dobre odnose sa sjevernokorejskim čelnikom Kim Jong Unom.
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