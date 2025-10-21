Oglas

u vrhu smo Europe po inflaciji

Ljubo Jurčić o inflaciji: Hrvatska narodna banka je sada bespomoćna

N1 Hrvatska
21. lis. 2025. 18:47

Ljubo Jurčić, bivši potpredsjenik Vlade, bio je gost N1 Studija uživo kod Nataše Božić Šarić gdje je komentirao inflaciju i zašto je Hrvatska pri vrhu Europe po inflaciji.

