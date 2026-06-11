ukidanje oslobođenje od carina
Maja Bogović: Može se očekivati da će lokalni trgovci iz EU doći u ravnopravnu tržišnu poziciju
N1 Info
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11. lip. 2026. 15:18
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Maja Bogović, direktorica sektora za trgovinu Hrvatske gospodarske komore, gostovala je u N1 Studiju uživo kod naše Tine Kosor Giljević, gdje je komentirala ukidanje oslobođenje od carina za pakete vrijednosti ispod 150 eura koji u Europsku uniju ulaze putem e-trgovine iz trećih zemalja.
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