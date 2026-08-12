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uhićen je

Policajac motociklom naletio na skupinu pješaka. Jedna osoba poginula, tri ozlijeđene

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Hina
|
12. kol. 2026. 09:45
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Veliki broj policije cuva dvoranu Zetra. Photo: Armin Durgut/PIXSELL
Armin Durgut/PIXSELL

Policajac iz Sarajeva uhićen je u srijedu nakon što je skrivio tešku prometnu nesreću u kojoj je poginula jedna, a ozilijeđene još tri osobe, potvrdili su iz MUP-a Sarajevske županije.

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Policajac koji je identificiran kao Viktor Ćatić u utorak navečer u razdoblju kada je bio izvan dužnosti motociklom je u naselju Binježevo kod Sarajeva naletio na skupinu pješaka.

Na mjestu je poginula 52-godišnja žena, dvije osobe teže su ozlijeđene a jedna lakše.

"Zbog postojanja osnova sumnje da je počinio teška kaznena djela protiv sigurnosti javnog prometa u 01:40 sati uhićen je V.Ć.", stoji u priopćenju.

Uz to što je djelatni policajac Ćatić obnaša i dužnost predsjednika Sindikata policijskih službenika, državnih službenika i namještenika Sarajevske županije.

Na prometnicama u BiH tijekom ljetnih mjeseci bilježi se značajno povećanje broja prometnih nesreća u kojima sudjeluju motociklisti. 

Kako je objavila televizija N1 sumirajući policijske i medijske izvještaje samo od 1. lipnja do 11. kolovoza ove godine u takvim je prometnim nesrećama u BiH poginulo najmanje deset osoba, a znatno veći broj zadobio je teške tjelesne ozljede.

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Teme
bih bosna policija prometna nesreća sarajevo

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