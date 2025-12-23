Oglas

USTAVNI STRUČNJAK

Miloš: Poruka ZDS je govor mržnje, a ne logičan iskaz demokratskoga nezadovoljstva

Nataša Božić
23. pro. 2025. 14:35

Prošlo je 35 godina od donošenja božićnog Ustava. Drži li on i dalje vodu? Nudi li rješenje za aktualne dileme hrvatskog društva? Krije li se u njemu odgovor na pitanje je li pozdrav ZDS zabranjeni poklič ili logična poruka i izraz nezadovoljstva - kako ga kvalificiraju premijer i predsjednik Sabora. O ovim temama u N1 Studiju uživo s našom Natašom Božić razgovarao je ustavni stručnjak Matija Miloš.

