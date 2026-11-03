Ministarstvo i Grad spore se oko dozvole, vlasnik tvornice litija u Gospiću poručuje: "Radili smo po zakonu"

Tvornica za preradu litija u Gospiću izgrađena je, ali još ne radi, a oko njezine građevinske dozvole i dalje se vodi spor između Ministarstva i Grada. Dok se utvrđuje tko je odgovoran za to što je dozvola izdana bez prethodne izrade studije utjecaja na okoliš, investitor Aleksandar Devčić poručuje da je postupao u skladu sa zakonom i da ne prihvaća odgovornost za moguće propuste nadležnih institucija. O cijelom slučaju, planovima za pokretanje proizvodnje i mogućem utjecaju tvornice na okoliš Devčić i zamjenik direktora Danijel Bobanović govorili su s Tinom Kosor Giljević u N1 Studiju uživo.

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