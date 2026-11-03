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Tko je odgovoran?

Ministarstvo i Grad spore se oko dozvole, vlasnik tvornice litija u Gospiću poručuje: "Radili smo po zakonu"

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N1 Info
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03. stu. 2026. 14:47
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Tvornica za preradu litija u Gospiću izgrađena je, ali još ne radi, a oko njezine građevinske dozvole i dalje se vodi spor između Ministarstva i Grada. Dok se utvrđuje tko je odgovoran za to što je dozvola izdana bez prethodne izrade studije utjecaja na okoliš, investitor Aleksandar Devčić poručuje da je postupao u skladu sa zakonom i da ne prihvaća odgovornost za moguće propuste nadležnih institucija. O cijelom slučaju, planovima za pokretanje proizvodnje i mogućem utjecaju tvornice na okoliš Devčić i zamjenik direktora Danijel Bobanović govorili su s Tinom Kosor Giljević u N1 Studiju uživo.

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Teme
aleksandar devčić danijel bobanović n1 studio uživo n1 tv video

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