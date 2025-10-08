vanjskopolitička analiza
Mirjana Rakić izdvojila pet ključnih pitanja u pregovorima u Egiptu: "Koliko god se Trumpu žurilo..."
N1 Hrvatska
|
08. lis. 2025. 12:48
|
0komentara
Vanjskopolitičarka i novinarka Mirjana Rakić gostovala je u N1 Studiju uživo. S našom Ninom Kljenak osvrnula se na stanje u Gazi i Zapadnoj Obali te manjkavostima Trumpovog plana o kojem se od ponedjeljka pregovara u egipatskom Sharm El Sheikhu
Oglas
Teme
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas