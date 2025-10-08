Oglas

vanjskopolitička analiza

Mirjana Rakić izdvojila pet ključnih pitanja u pregovorima u Egiptu: "Koliko god se Trumpu žurilo..."

author
N1 Hrvatska
|
08. lis. 2025. 12:48

Vanjskopolitičarka i novinarka Mirjana Rakić gostovala je u N1 Studiju uživo. S našom Ninom Kljenak osvrnula se na stanje u Gazi i Zapadnoj Obali te manjkavostima Trumpovog plana o kojem se od ponedjeljka pregovara u egipatskom Sharm El Sheikhu

Oglas

Teme
Mirjana Rakić N1TV VIDEO video

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ