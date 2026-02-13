Oglas

ŽIVOT U KLEPTOKRACIJI

Perkov: Korupcija uništava Hrvatsku kao peronospora i ozbiljna je prijetnja nacionalnoj sigurnosti

author
N1 Info
|
13. velj. 2026. 14:43

Sociolog Ivan Perkov s Hrvatskih studija gostovao je kod Nataše Božić u N1 studiju uživo i komentirao rasprostranjenost korupcije i načine na koje uništava naše društvo. Perkov ističe da je korupcija postala ozbiljna prijetnja nacionalnoj sigurnosti, a usporedio ju je i s peronosporom.

