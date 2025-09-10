Picula o situaciji u susjedstvu: Signal EK-u da doista ozbiljno razmisli o dosadašnjoj politici prema Srbiji

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen danas u Strasbourgu održava godišnji govor o stanju Europske unije. Očekuje se da će se posebno osvrnuti na suvremene oblike hibridnih napada kojima se nastoji destabilizirati Europa, a među najizloženijima su Poljska, Latvija i Litva. Uoči tog obraćanja, naš Hrvoje Krešić razgovarao je s hrvatskim europarlamentarcem Toninom Piculom.

