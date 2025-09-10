Oglas

IZ STRASBOURGA

Picula o situaciji u susjedstvu: Signal EK-u da doista ozbiljno razmisli o dosadašnjoj politici prema Srbiji

author
N1 Hrvatska
|
10. ruj. 2025. 14:20

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen danas u Strasbourgu održava godišnji govor o stanju Europske unije. Očekuje se da će se posebno osvrnuti na suvremene oblike hibridnih napada kojima se nastoji destabilizirati Europa, a među najizloženijima su Poljska, Latvija i Litva. Uoči tog obraćanja, naš Hrvoje Krešić razgovarao je s hrvatskim europarlamentarcem Toninom Piculom.

Oglas

Teme
N1 TV VIDEO video

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ