IZ STRASBOURGA
Picula o situaciji u susjedstvu: Signal EK-u da doista ozbiljno razmisli o dosadašnjoj politici prema Srbiji
N1 Hrvatska
|
10. ruj. 2025. 14:20
|
0komentara
Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen danas u Strasbourgu održava godišnji govor o stanju Europske unije. Očekuje se da će se posebno osvrnuti na suvremene oblike hibridnih napada kojima se nastoji destabilizirati Europa, a među najizloženijima su Poljska, Latvija i Litva. Uoči tog obraćanja, naš Hrvoje Krešić razgovarao je s hrvatskim europarlamentarcem Toninom Piculom.
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
SK
|
prije 36 min.
Najnovije
Oglas
Oglas