Oglas

PORUKA IZ STRASBOURGA

Tonino Picula: Srbija stagnira, a u nekim slučajevima čak i nazaduje

author
N1 Hrvatska
|
21. lis. 2025. 18:53

Naša reporterka Maja Štrbac u Strasbourgu je razgovarala sa SDP-ovim europarlamentarcem i izvjestiteljem Europskog parlamenta za Srbiju Toninom Piculom o problemima s kojima se ta zemlja susreće na putu prema članstvu.

Oglas

Teme
N1 Studio uživo N1TV VIDEO video

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ