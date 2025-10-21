PORUKA IZ STRASBOURGA
Tonino Picula: Srbija stagnira, a u nekim slučajevima čak i nazaduje
N1 Hrvatska
|
21. lis. 2025. 18:53
|
0komentara
Naša reporterka Maja Štrbac u Strasbourgu je razgovarala sa SDP-ovim europarlamentarcem i izvjestiteljem Europskog parlamenta za Srbiju Toninom Piculom o problemima s kojima se ta zemlja susreće na putu prema članstvu.
Oglas
Teme
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
SK
|
prije 15 min.
Najnovije
Oglas
Oglas