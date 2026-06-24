Rad na otvorenom pri velikim vrućinama: "Čudi me da su kod nas u 16 sati gradilišta prazna"

Profesor na Veleučilištu Effectus i ekonomski analitičar, Mladen Vedriš, bio je gost N1 Studija uživo kod Tihomira Ladišića gdje je komentirao borbu protiv inflacije, a na početku je odgovorio treba li Hrvatskoj zakon koji će ograničiti rad po ekstremnim temperaturama.

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