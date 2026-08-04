Nulta tolerancija
Sindikat policije: Strancima koji napadnu službene osobe momentalni izgon iz države
Sindikat policije Hrvatske (SPH) u utorak je osudio napad francuskog državljanina na policijske službenike na Viru te poručio da bi strani državljani koji napadnu službene osobe trebali dobiti ''momentalni izgon iz države i barem pet godina zabrane dolaska u Hrvatsku''.
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''Apsolutno je nedopustivo da bilo koji stranac narušava dostojanstvo naše države napadom na hrvatsku policiju, a posebno da si uzima za pravo potencijalno teško ozlijediti osobe koje štite naše društvo od takvih nasilnika'', ističe se u priopćenju SPH.
Općinsko državno odvjetništvo u Zadru ispitalo je 30-godišnjeg francuskog državljanina zbog sumnje da je u nedjelju navečer, na području Vira, automobilom ozlijedio dvojicu policajaca prilikom pokušaja bijega, nakon što su ga policijski službenici prethodno zaustavili radi kontrole.
SPH ističe da bi sada pravosuđe trebalo dokazati da Hrvatska ima nultu toleranciju za osobe bez samokontrole, a radi zaštite policajaca predlaže drastične kazne za ovakve postupke.
''Osim značajne novčane kazne, strani državljani koji napadaju službene osobe trebali bi dobiti momentalni izgon iz države i barem pet godina zabrane dolaska u Lijepu našu. Cilj takvih mjera bi bio da država ne troši novac građana na osobe koje nismo dužni resocijalizirati. Istražni zatvor od mjesec dana koštat će naše resurse, na kraju, bez jamstva pravedne kazne'', naglasili su.
Hrvatska mora ostati sigurna zemlja, poručili su iz sindikata, a policija zaustaviti svakoga tko bi pomislio na počinjenje kaznenog djela.
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