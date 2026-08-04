Sindikat policije: Strancima koji napadnu službene osobe momentalni izgon iz države

''Osim značajne novčane kazne, strani državljani koji napadaju službene osobe trebali bi dobiti momentalni izgon iz države i barem pet godina zabrane dolaska u Lijepu našu. Cilj takvih mjera bi bio da država ne troši novac građana na osobe koje nismo dužni resocijalizirati. Istražni zatvor od mjesec dana koštat će naše resurse, na kraju, bez jamstva pravedne kazne'', naglasili su.