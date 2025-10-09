Rešetar: Hoćemo li svoju djecu dobivati u mrtvačkim kovčezima iz “intitucija skrbi”?

Gošća naše Nataše Božić Šarić u N1 studiju uživo bila je predsjednica Udruge Sjena Suzana Rešetar. Razgovarale su o smrti 13-godišnjeg dječaka u Centru za rehabilitaciju u Rijeci i optužnici koja je podignuta protiv četiri djelatnice i bivše ravnateljice Centra.

