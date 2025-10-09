Oglas

predsjednica Udruge Sjena

Rešetar: Hoćemo li svoju djecu dobivati u mrtvačkim kovčezima iz “intitucija skrbi”?

author
N1 Hrvatska
|
09. lis. 2025. 17:15

Gošća naše Nataše Božić Šarić u N1 studiju uživo bila je predsjednica Udruge Sjena Suzana Rešetar. Razgovarale su o smrti 13-godišnjeg dječaka u Centru za rehabilitaciju u Rijeci i optužnici koja je podignuta protiv četiri djelatnice i bivše ravnateljice Centra.

Oglas

Teme
N1 TV N1 studio uživo Suzana Rešetar VIDEO video

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ