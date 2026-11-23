SVI SU NEZADOVOLJNI
Sanja Janković za N1: "Ne postoji više ni lijevo ni desno ni centar. Sve se ispremiješalo"
N1 Info
|
23. stu. 2026. 14:38
|
0komentara
Profesorica na Sveučilištu Paris Ouest Nanterre Sanja Janković, u N1 studiju uživo kod naše Hanan Nanić, objasnila je zašto se ne može reći da itko stoji iza višetjednih, velikih uličnih protesta u Francuskoj i što je zajedničko svim raznorodnim skupinama prosvjednika.
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas