Profesorica na Sveučilištu Paris Ouest Nanterre Sanja Janković, u N1 studiju uživo kod naše Hanan Nanić, objasnila je zašto se ne može reći da itko stoji iza višetjednih, velikih uličnih protesta u Francuskoj i što je zajedničko svim raznorodnim skupinama prosvjednika.

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