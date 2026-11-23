KB Sveti Duh
Novi detalji smrti Kristiana Periša: Osumnjičeni tehničar iste večeri završio na hitnoj
Jedan od osumnjičenih djelatnika Klinike za psihijatriju Sveti Ivan, u kojoj je 21. listopada preminuo Kristian Josip Periš, iste je večeri potražio liječničku pomoć zbog ozljede zadobivene tijekom njegova fizičkog sputavanja. Kako doznaje Jutarnji list, medicinski tehničar Noa H. ozlijedio je rame te je upućen na hitni bolnički prijem u KB Sveti Duh.
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Prema dokumentaciji u koju je imao uvid Jutarnji list, Noa H., najmlađi među osumnjičenim djelatnicima klinike, tijekom intervencije zadobio je iščašenje desnog ramena.
U službenom izvješću navodi se da se ozlijedio oko 20 sati, tijekom postupka koji je osoblje opisalo kao sputavanje uznemirenog i agresivnog pacijenta. Zbog ozljede bila mu je potrebna liječnička intervencija u KB-u Sveti Duh.
Što se događalo kobne večeri?
Prema istom izvješću, Noa H. i još petero djelatnika ušli su u Periševu sobu oko 19.40 sati tijekom večernje vizite.
Osoblje je pokušavalo zategnuti remenje kojim je pacijent bio vezan za krevet i postaviti dodatni poprečni remen. U dokumentaciji se navodi da je Periš bio uznemiren, vikao, pljuvao i pokušavao uhvatiti djelatnike.
Nakon kraće stanke intervencija je nastavljena oko 20 sati jer je, prema izvješću, remenje popustilo, a Periš se pokušavao podignuti s kreveta.
Tada je u sobu ušlo još djelatnika, čije je postupanje zabilježeno na snimci videonadzora.
Bivša ravnateljica: "Bila sam užasnuta"
Bivša ravnateljica klinike Majda Grah istražiteljima je izjavila da ju je postupanje medicinskih tehničara Noe H. i Mladena L. šokiralo.
"Bila sam užasnuta postupanjem tehničara, pogotovo Noe i Mladena koji su šakama i laktom udarali pacijenta te mu je Noa držao koljenom jastuk na glavi", izjavila je Grah, prema pisanju Jutarnjeg lista.
Prema analizi videosnimke koju prenosi taj list, djelatnici su Periša pritiskali prema krevetu, a Noa H. stavio mu je jastuk na lice. Navodi se i da su dvojica djelatnika koljenom pritiskala područje njegova vrata.
Grah je istražiteljima rekla da je za Periševu smrt doznala iste večeri, ali da je snimku pogledala tek naknadno, nakon što su djelatnici otišli na bolovanje, a nisu dostavili zatražena očitovanja.
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