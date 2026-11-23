Upitana o okupljanju održanom za vikend i zahtjevima obitelji, rekla je da je riječ o komemoraciji, a ne o prosvjedu. "Mirno okupljanje u okviru komemoracije i prosvjeda je ogromna razlika", rekla je, dodavši da je obitelj sama zahtijevala da se slučaj ne politizira. Postupci koji su iz nadležnosti Ministarstva zdravstva, a obuhvaćeni su zahtjevima obitelji, prema njezinim riječima već su u tijeku.