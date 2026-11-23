Komentirala i okupljanje
Hrstić o sastanku u klinici u Jankomiru: "Žao mi je što nije došao i Tomašević"
Ministrica zdravstva Irena Hrstić izjavila je u ponedjeljak u Karlovcu da joj je žao što zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević nije bio na jutrošnjem sastanku u Klinici za psihijatriju Sveti Ivan jer je tema, kako je rekla, toliko važna da ne zna što bi bilo važnije.
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"Moram priznati da mi je žao da nije bio gradonačelnik", rekla je Hrstić novinarima nakon obilaska Opće bolnice Karlovac, upitana o jutrošnjem posjetu Klinici, u kojoj je 21. listopada preminuo pacijent Kristijan Josip Periš.
Kod gradske bolnice, kako je rekla, očekivano je da gradonačelnik dođe. "Bila je pročelnica za zdravstvo, ali mislim da je tema sama toliko važna da ne znam što bi bilo drugo važnije, a ne doći posjetiti Jankomir", dodala je.
Sastanak s vršiteljicom dužnosti ravnateljice, predsjednicom stručnog društva i glavnom sestrom Klinike ocijenila je konstruktivnim. Informirale su je, kako je rekla, o trenutnom stanju i aktivnostima koje će poduzeti prema rješenju zdravstvene inspekcije, od vođenja medicinske dokumentacije do redovitog nadzora uočenih manjkavosti.
Na pitanje zašto Kliniku nije posjetila ranije, odgovorila je da je otišla kad je najavila, nakon završetka zdravstveno-inspekcijskog nadzora. "Da ne bude pitanje da li utječe na istragu", rekla je.
Rekla je da nema informaciju o toksikološkom nalazu, a za nalaz obdukcije uputila je na bolnicu, napomenuvši da je slučaj predmet istrage te da će nalaze prva dobiti istražna tijela.
Komemoracija nije prosvjed
Upitana o okupljanju održanom za vikend i zahtjevima obitelji, rekla je da je riječ o komemoraciji, a ne o prosvjedu. "Mirno okupljanje u okviru komemoracije i prosvjeda je ogromna razlika", rekla je, dodavši da je obitelj sama zahtijevala da se slučaj ne politizira. Postupci koji su iz nadležnosti Ministarstva zdravstva, a obuhvaćeni su zahtjevima obitelji, prema njezinim riječima već su u tijeku.
Odbacila je tvrdnje da odbija provjere u drugim psihijatrijskim ustanovama, rekavši da se analiziraju pritužbe te da će se, bude li potrebno, provesti ciljani nadzor. Dodala je da Hrvatska liječnička komora stručni rad na psihijatrijskim odjelima trajno analizira i kroz redovne programe.
Od smrti pacijenta, kako je rekla, u ministarstvo stiže više pritužbi nego inače, a svaka se analizira.
Hrstić je potvrdila i da je primila pismo Dijane Zadravec, čiji je izbor za predstojnicu radiologije u KBC-u Sestre milosrdnice izazvao otkaze dijela radiologa. "Ono što bih ja voljela da se uskoro kroz koji dan to sve razriješi kroz Upravno vijeće", rekla je, dodavši da joj je najvažnije da se zdravstvena usluga i dalje pruža jednako kvalitetno i u jednakom obujmu.
O peticiji logopeda, koju je, kako je navedeno u pitanju, potpisalo 21.000 ljudi i kojom se traže izmjene pravilnika, rekla je da je sastanak s logopedima prošli tjedan bio konstruktivan te da su pozvani da ministarstvu dostave prijedloge.
U Karlovcu je Hrstić obišla novouređene pulmološke ambulante i ambulante fizikalne medicine, a najavljeno je i uređenje prostora za magnetsku rezonancu.
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