tko će na čelo HOO-a?
Šupuković o Primorcu: Ne vidim razlog da se drže pobjednički govori, izbori nisu završili
N1 Info
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07. srp. 2026. 15:15
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U Studiju uživo kod našeg Hrvoja Krešića gostovao je Vedran Šupuković, direktor RK Zagreb i predsjednik udruženja sportskih klubova pri HGK te komentirao stanje u hrvatskom sportu i izbore u Hrvatskom olimpijskom odboru.
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