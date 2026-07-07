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tko će na čelo HOO-a?

Šupuković o Primorcu: Ne vidim razlog da se drže pobjednički govori, izbori nisu završili

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N1 Info
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07. srp. 2026. 15:15
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U Studiju uživo kod našeg Hrvoja Krešića gostovao je Vedran Šupuković, direktor RK Zagreb i predsjednik udruženja sportskih klubova pri HGK te komentirao stanje u hrvatskom sportu i izbore u Hrvatskom olimpijskom odboru.

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Budi prvi koji će ostaviti komentar
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