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Pečenihi

Zelenski: Ruski napad ubio 10 ljudi, svakako ćemo odgovoriti

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Hina
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18. kol. 2026. 15:47
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Residents walk at the site of Russian drone strikes in the town of Pechenihy, amid Russia's attack on Ukraine in Kharkiv region, Ukraine August 18, 2026.
REUTERS/Sofiia Gatilova

Deset je ljudi ubijeno u utorak u ruskom raketnom napadu na selo u sjeveroistočnoj ukrajinskoj regiji Harkivu, rekao je predsjednik Volodimir Zelenski, dodajući da će Kijev na napad odgovoriti.

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Rusija još nije komentirala napad u kojem je ozlijeđeno najmanje 18 ljudi, prema riječima guvernera regije.

"Jutros su Rusi izveli brutalni napad na raskrižje u Pečenihima u Harkivskoj regiji - lokaciju s puno prometa, s poštom i trgovinama, okruženu samo stambenim zgradama", rekao je Volodimir Zelenski na X-u. "Svakako ćemo odgovoriti na ovaj ruski napad", dodao je.

Reutersova snimka iz Pečeniha prikazuje nekoliko pokrivenih tijela na tlu, izgorjele automobile i oštećene zgrade. Rusija je tijekom ljeta pojačala svoje zračne napade na Ukrajinu, pokušavajući iskoristiti kritičan nedostatak presretača ukrajinske vojske za obaranje balističkih raketa.

Ujedinjeni narodi prošli su tjedan priopćili da su civilne žrtve rata u Ukrajini u srpnju porasle za gotovo trećinu u mjesečnim analizama. Misija UN-a za ljudska prava u Ukrajini izjavila je na X-u da prikuplja informacije o napadu u Pečenihama i njegovu utjecaju na civile.

Ukrajina je također pojačala napade na Rusiju, ciljajući naftna postrojenja i logističku infrastrukturu nastojeći utjecati na resurse Rusije u vođenju rata. U utorak je gradonačelnik Moskve rekao da je Ukrajina lansirala 620 dronova na ruski glavni grad i okolna područja, u jednom od najvećih zračnih napada Kijeva na tu regiju. I Rusija i Ukrajina negiraju namjerno ciljanje civila u svojim napadima.

U napadu na naselje Pečenihe ozlijeđeno je najmanje 18 ljudi i oštećeno 10 privatnih zgrada, kafić, pošta, pet trgovina i 15 automobila, rekao je guverner okolne regije Oleh Sinehubov na Telegramu. Prema prvim informacijama, Rusija je u napadu upotrijebila dvije male krstareće rakete Banderol, priopćio je ured glavnog državnog odvjetnika Ukrajine.

Lokalni dužnosnik rekao je za javnu televiziju Suspilne da su napadi pogodili središnji dio naselja.

Teme
civilne žrtve rata harkivska regija raketni napadi rat u ukrajini ruski napadi na ukrajinu

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