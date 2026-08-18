Zelenski: Ruski napad ubio 10 ljudi, svakako ćemo odgovoriti

Ukrajina je također pojačala napade na Rusiju, ciljajući naftna postrojenja i logističku infrastrukturu nastojeći utjecati na resurse Rusije u vođenju rata. U utorak je gradonačelnik Moskve rekao da je Ukrajina lansirala 620 dronova na ruski glavni grad i okolna područja, u jednom od najvećih zračnih napada Kijeva na tu regiju. I Rusija i Ukrajina negiraju namjerno ciljanje civila u svojim napadima.