Promjena vlasništva N1
United Group najavio je dovršetak procesa prodaje društva Adria News d.o.o. Zagreb u okviru koje posluje N1 Hrvatska kompaniji Alpac, čime je došlo do promjene vlasničke i upravljačke strukture društva i postupka imenovanja novih direktora.
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Promjena vlasništva ne utječe na uređivačku politiku i svakodnevni rad redakcije.
N1 Hrvatska nastavlja raditi prema istim profesionalnim standardima, uz punu posvećenost neovisnom, slobodnom i odgovornom novinarstvu.
Uređivačka neovisnost i povjerenje gledatelja i čitatelja ostaju temelj rada N1.
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