Izvanredna sjednica Sabora održat će se u četvrtak i petak

Četvrta točka je zaključak kojim se Državni inspektorat obvezuje da odmah započne nadzor svih odlagališta otpada u Hrvatskoj za koja postoje opravdane sumnje da sadrže opasan ili nezakonito odložen otpad. O rezultatima nadzora Inspektorat bi Hrvatskom saboru trebao podnijeti izvješće u roku od tri mjeseca.