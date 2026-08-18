Oglas

službena potvrda

Izvanredna sjednica Sabora održat će se u četvrtak i petak

author
Hina
|
18. kol. 2026. 15:34
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
25.04.2024., Velika Gorica - Svecani docek prvih sest od ukupno 12 visenamjenskih borbenih aviona Rafale iz Francuske u vojarni "Pukovnik Marko Zivkovic". Gordan Jandrokovic, Zoran Milanovic. Photo: Igor Kralj/PIXSELL
Igor Kralj/PIXSELL

Izvanredna sjednica Hrvatskog sabora održati će se ovaj tjedan u četvrtak i petak, priopćeno je u utorak iz Ureda predsjednika Hrvatskog sabora.

Oglas

Predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković, u skladu s Ustavom Republike Hrvatske i Poslovnikom Hrvatskoga sabora, sazvao je izvanrednu sjednicu Hrvatskog sabora 20. i 21. kolovoza 2026. godine, navodi se u priopćenju.

Sjednica će započeti u četvrtak  u 9,30 sati.

Zahtjev za izvanredno zasjedanje Hrvatskoga sabora koji je podnio predsjednik Republike Zoran Milanović zbog opasnog otpada nezakonito odloženog na području Gospića sadrži dnevni red s četiri točke.

Prva je zaključak kojim bi Sabor obvezao Vladu na hitan početak trajne sanacije odlagališta te na stalni nadzor onečišćenja podzemnih voda i okoliša. Vlada bi o poduzetim mjerama i nalazima trebala izvijestiti Sabor u roku od 15 dana, a potom podnositi izvješća svakih 30 dana.

Druga točka je  zaključak kojim predsjednik traži da Vlada u roku od tri dana primi predstavnike građana i građanskih inicijativa te ih izvijesti o stanju i planiranim mjerama.

Treća je  da se Vladu obveže da odmah, a najkasnije u roku od 15 dana, imenuje glavnog državnog inspektora Državnog inspektorata. 

Četvrta točka je zaključak kojim se Državni inspektorat obvezuje da odmah započne nadzor svih odlagališta otpada u Hrvatskoj za koja postoje opravdane sumnje da sadrže opasan ili nezakonito odložen otpad. O rezultatima nadzora Inspektorat bi Hrvatskom saboru trebao podnijeti izvješće u roku od tri mjeseca.

PROČITAJTE VIŠE

Teme
gordan jandroković gospić izvanredna sjednica sabora otpad u gospiću sabor sjednica sabora zoran milanović

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ