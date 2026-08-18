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Izvanredna sjednica Sabora održat će se u četvrtak i petak
Izvanredna sjednica Hrvatskog sabora održati će se ovaj tjedan u četvrtak i petak, priopćeno je u utorak iz Ureda predsjednika Hrvatskog sabora.
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Predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković, u skladu s Ustavom Republike Hrvatske i Poslovnikom Hrvatskoga sabora, sazvao je izvanrednu sjednicu Hrvatskog sabora 20. i 21. kolovoza 2026. godine, navodi se u priopćenju.
Sjednica će započeti u četvrtak u 9,30 sati.
Zahtjev za izvanredno zasjedanje Hrvatskoga sabora koji je podnio predsjednik Republike Zoran Milanović zbog opasnog otpada nezakonito odloženog na području Gospića sadrži dnevni red s četiri točke.
Prva je zaključak kojim bi Sabor obvezao Vladu na hitan početak trajne sanacije odlagališta te na stalni nadzor onečišćenja podzemnih voda i okoliša. Vlada bi o poduzetim mjerama i nalazima trebala izvijestiti Sabor u roku od 15 dana, a potom podnositi izvješća svakih 30 dana.
Druga točka je zaključak kojim predsjednik traži da Vlada u roku od tri dana primi predstavnike građana i građanskih inicijativa te ih izvijesti o stanju i planiranim mjerama.
Treća je da se Vladu obveže da odmah, a najkasnije u roku od 15 dana, imenuje glavnog državnog inspektora Državnog inspektorata.
Četvrta točka je zaključak kojim se Državni inspektorat obvezuje da odmah započne nadzor svih odlagališta otpada u Hrvatskoj za koja postoje opravdane sumnje da sadrže opasan ili nezakonito odložen otpad. O rezultatima nadzora Inspektorat bi Hrvatskom saboru trebao podnijeti izvješće u roku od tri mjeseca.
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