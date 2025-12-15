Ivan Bekavac
Trebamo li biti zabrinuti nakon pojave gube?
N1 Hrvatska
|
15. pro. 2025. 14:04
|
0komentara
Gost našeg Tihomira Ladišića bio je Ivan Bekavac, liječnik i voditelj MOST-ovog Savjeta za zdravstvo. Razgovarali su u registriranom slučaju gube kod jednog stranog radnika u Splitu.
