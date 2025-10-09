Damir Vanđelić
Vanđelić: Presuda Sanaderu pokazala je da MOL ima nezakonit ugovor, ali Plenković je prešao preko toga
N1 Hrvatska
|
09. lis. 2025. 15:40
|
0komentara
Gost Nataše Božić Šarić u N1 studiju uživo bio je Damir Vanđelić, bivši predsjednik Nadzornog odbora INA-e. Razgovarali su o američkim sankcijama NIN-u i posljedicama koje će iste imati na energetsku sliku i u Hrvatskoj.
Oglas
Teme
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas