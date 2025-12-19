Marko Vešligaj
Zašto su u Bruxellesu prosvjedovali poljoprivrednici?
N1 Hrvatska
|
19. pro. 2025. 15:07
|
0komentara
Gost naše Nataše Božić Šarić u N1 studiju uživo bio je Marko Vešligaj, SDP-ov europarlamentarac. Razgovarali su o velikim prosvjedima poljoprivrednika u Belgiji.
Oglas
Teme
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
SK
|
prije 12 min.
SK
|
prije 1 min.
Najnovije
Oglas
Oglas