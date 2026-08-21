ANTE FRANIĆ
Aktivist iz Like: "Tužno je da će se pitanje Like morati nastaviti na ulici. Kad ulica dođe, bit će problem"
Ante Franić iz građanske inicijative "Grupa građana za spas Like" gostovao je u Novom danu kod Tihomira Ladišića i komentirao situaciju oko ilegalnog otpada na području Like.
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