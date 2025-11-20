Oglas

Otto Barić

Arhitekt o novim Bačićevim zakonima: Ovdje je najveća opasnost

author
N1 Hrvatska
|
20. stu. 2025. 11:11

Arhitekt Otto Barić bio je gost Novog dana kod naše Nine Kljenak s kojom je razgovarao o tri nova zakona koji obuhvaćaju prostorno uređenje, gradnju i energetsku učinkovitost u zgradarstvu.

Oglas

Teme
N1TV Otto Barić VIDEO novi dan tema dana video

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (1)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (1)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ