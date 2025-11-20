Otto Barić
Arhitekt o novim Bačićevim zakonima: Ovdje je najveća opasnost
N1 Hrvatska
|
20. stu. 2025. 11:11
| Novi dan
|
1komentar
Arhitekt Otto Barić bio je gost Novog dana kod naše Nine Kljenak s kojom je razgovarao o tri nova zakona koji obuhvaćaju prostorno uređenje, gradnju i energetsku učinkovitost u zgradarstvu.
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas