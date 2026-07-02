OCJENA STRUČNJAKINJE
Belma Gutlić Bruner: Kripto nije mrtav, AI i blockchain tek počinju surađivati
N1 Hrvatska
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02. srp. 2026. 14:02
| Novi dan
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Dok se već godinama mogu čuti prognoze o kraju kriptovaluta, blockchain konzultantica Belma Gutlić Bruner smatra da razvoj industrije pokazuje upravo suprotno.
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