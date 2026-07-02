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OCJENA STRUČNJAKINJE

Belma Gutlić Bruner: Kripto nije mrtav, AI i blockchain tek počinju surađivati

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N1 Hrvatska
|
02. srp. 2026. 14:02
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Dok se već godinama mogu čuti prognoze o kraju kriptovaluta, blockchain konzultantica Belma Gutlić Bruner smatra da razvoj industrije pokazuje upravo suprotno.

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