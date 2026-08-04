strašna tragedija
Općina Sveti Križ Začretje i Krapinsko-zagorska županija proglasili Dan žalosti zbog troje mrtvih
Općina Sveti Križ Začretje proglasila je 6. kolovoza Danom žalosti povodom tragičnog događaja u kojem su u subotu u obiteljskoj kući smrtno stradali 46-godišnji muškarac i dvoje maloljetne djece.
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Odluku je donio općinski načelnik Marko Kos. Dan žalosti obilježit će se spuštanjem zastava na pola koplja na zgradi Općine Sveti Križ Začretje i ostalim zgradama kojima je Općina osnivač, a neće se održavati programi i događaji sa zabavnim obilježjima.
Pravne i fizičke osobe koje obavljaju ugostiteljsku djelatnost pozvane su da svoje poslovanje primjereno prilagode obilježavanju Dana žalosti.
U subotu su nakon požara u obiteljskoj kući u Svetom Križu Začretju pronađena tijela 46-godišnjeg muškarca i dvoje maloljetne djece.
Očevidom je utvrđeno da je vatra bila zapaljena u nekoliko prostorija kuće, a Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu i policija nastavljaju utvrđivati sve okolnosti tragedije.
Dan žalosti u cijeloj Krapinsko-zagorskoj županiji
Povodom nedavnog tragičnog događaja u Svetom Križu Začretju u kojem je život izgubilo dvoje djece, Krapinsko-zagorska županija proglasila je 6. kolovoza 2026. godine Danom žalosti, objavljeno je u utorak.
Dan žalosti u Krapinsko-zagorskoj županiji obilježit će se spuštanjem zastava na pola koplja na objektima u kojima su smještena županijska upravna tijela te tijela jedinica lokalne samouprave, trgovačka društva i ustanove kojima je Županija vlasnik ili osnivač.
Pravne osobe koje obavljaju televizijsku i radijsku djelatnost na području Krapinsko-zagorske županije svoje će programe prilagoditi obilježavanju Dana žalosti, a na taj se dan ne mogu održavati zabavne priredbe.
Podsjetimo, riječ je o tragediji koja se u subotu dogodila u obiteljskoj kući u Svetom Križu Začretju, gdje su nakon požara pronađena tijela 46-godišnjeg muškarca i dvoje maloljetne djece.
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