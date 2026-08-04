Oglas

strašna tragedija

Općina Sveti Križ Začretje i Krapinsko-zagorska županija proglasili Dan žalosti zbog troje mrtvih

author
Hina
|
04. kol. 2026. 15:32
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
01.08.2026., Sveti Kriz Zacretje – Troje ljudi poginulo je u subotu ujutro u pozaru obiteljske kuce u Svetom Krizu Zacretju, potvrdili su iz Policijske uprave krapinsko-zagorske. Photo: Marko Prpic/PIXSELL
Marko Prpic/PIXSELL

Općina Sveti Križ Začretje proglasila je 6. kolovoza Danom žalosti povodom tragičnog događaja u kojem su u subotu u obiteljskoj kući smrtno stradali 46-godišnji muškarac i dvoje maloljetne djece.

Oglas

Odluku je donio općinski načelnik Marko Kos. Dan žalosti obilježit će se spuštanjem zastava na pola koplja na zgradi Općine Sveti Križ Začretje i ostalim zgradama kojima je Općina osnivač, a neće se održavati programi i događaji sa zabavnim obilježjima.

Pravne i fizičke osobe koje obavljaju ugostiteljsku djelatnost pozvane su da svoje poslovanje primjereno prilagode obilježavanju Dana žalosti.

U subotu su nakon požara u obiteljskoj kući u Svetom Križu Začretju pronađena tijela 46-godišnjeg muškarca i dvoje maloljetne djece.

Očevidom je utvrđeno da je vatra bila zapaljena u nekoliko prostorija kuće, a Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu i policija nastavljaju utvrđivati sve okolnosti tragedije.

Dan žalosti u cijeloj Krapinsko-zagorskoj županiji

Povodom nedavnog tragičnog događaja u Svetom Križu Začretju u kojem je život izgubilo dvoje djece, Krapinsko-zagorska županija proglasila je 6. kolovoza 2026. godine Danom žalosti, objavljeno je u utorak.

Dan žalosti u Krapinsko-zagorskoj županiji obilježit će se spuštanjem zastava na pola koplja na objektima u kojima su smještena županijska upravna tijela te tijela jedinica lokalne samouprave, trgovačka društva i ustanove kojima je Županija vlasnik ili osnivač.

Pravne osobe koje obavljaju televizijsku i radijsku djelatnost na području Krapinsko-zagorske županije svoje će programe prilagoditi obilježavanju Dana žalosti, a na taj se dan ne mogu održavati zabavne priredbe.

Podsjetimo, riječ je o tragediji koja se u subotu dogodila u obiteljskoj kući u Svetom Križu Začretju, gdje su nakon požara pronađena tijela 46-godišnjeg muškarca i dvoje maloljetne djece.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
policija požar sveti križ začretje

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ