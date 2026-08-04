TRAGIČNA NESREĆA
Maloljetnik preminuo nakon pada s električnog romobila kod Velike Gorice
U teškoj nesreći koja se u petak navečer dogodila kod Velike Gorice preminuo je maloljetnik koji je teško ozlijeđen u padu s električnog romobila.
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Policija je izvijestila da je maloljetnik, koji je u nesreći zadobio teške ozljede, jučer preminuo u Kliničkom bolničkom centru Zagreb od posljedica ozljeda zadobivenih u padu s električnog romobila.
Nesreća se dogodila u petak oko 22:20 sati u Ulici Gudci. Prema policijskim informacijama, maloljetnik je upravljaoelektričnim romobilom marke Kukirin bez zaštitne kacige, dok se s njim vozio još jedan maloljetnik, koji također nije imao zaštitnu kacigu.
Kretali su se kolnikom u smjeru sjevera, a u blizini kućnog broja 35 vozač nije prilagodio brzinu uvjetima i stanju na cesti. Zbog toga je izgubio nadzor nad romobilom, nakon čega su obojica pali na kolnik.
Vozač romobila u nesreći je zadobio teške ozljede te je prevezen u KBC Zagreb, gdje je kasnije preminuo od posljedica ozljeda.
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