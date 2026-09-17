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ANALIZA GOVORA

Božo Kovačević: Ursula von der Leyen je u govoru rekla jednu notornu laž

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N1 Info
|
17. ruj. 2026. 10:56
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Vanjskopolitički analitičar i bivši diplomat Božo Kovačević u Novom danu s Ninom Kljenak komentirao je govor predsjednice Europske komisije Ursule von der Leyen.

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Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
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