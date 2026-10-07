Danska optužila Rusiju: "Uočili smo da su znatno više toga počeli provoditi"

Rusija sve češće poseže za neobučenim posrednicima, među kojima su i beskućnici i ovisnici o drogama, koje regrutira na Telegramu i drugim društvenim mrežama. Regrutacija obično počinje jednostavnim zadacima poput izviđanja ili fotografiranja, a zatim eskalira prema stvarnim sabotažnim operacijama, navodi PET.