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U FRANCUSKOJ

U vinogradu pronađeno spaljeno tijelo, obitelj nestale TikTokerice vjeruje da je riječ o njoj

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N1 Info
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19. kol. 2026. 09:07
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sonia Bellini
Screenshot: TikTok

U vinogradu na jugu Francuske pronađeno je djelomično spaljeno tijelo žene, a obitelj nestale influencerice Sonie Bellini vjeruje da je riječ o njoj.

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Poljoprivredni radnik pronašao je tijelo između redova vinove loze u departmanu Gard. Francusko državno odvjetništvo potvrdilo je da je pokrenuta istraga zbog ubojstva.

Na mjesto pronalaska upućeno je 40 policajaca, dok istražitelji u Saint-Gillesu, udaljenom oko 20 kilometara od Nîmesa, provode detaljan forenzički pregled, piše Bild. Identitet pronađene žene službeno će se moći potvrditi tek nakon završetka DNK analize.

Sonia Bellini, koja je s područja Nîmesa, na TikToku je imala oko 260.000 pratitelja. U rujnu je trebala proslaviti 30. rođendan, a prema medijskim napisima njezina je obitelj već pripremala proslavu. Na svom kanalu prestala je objavljivati tijekom 2025. godine.

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Bila je poznata po takozvanim "lip-sync" videima, odnosno kratkim snimkama u kojima korisnici sinkroniziraju pokrete usana s već postojećim zvučnim zapisom, najčešće glazbom ili dijalozima iz filmova.

Još nije poznato kako je 29-godišnjakinja umrla. Državno odvjetništvo zasad nije objavilo informacije o mogućim osumnjičenicima ni motivu.

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Njezina sestra Mia rekla je za list "Midi Libre" da je Sonia večeri kada je nestala imala dogovoren sastanak.

Prema njezinim riječima, trebala se susresti s muškarcem s kojim je već ranije izlazila. Obitelj se u međuvremenu suočava i s glasinama te napadima na društvenim mrežama, gdje se pojavljuju tvrdnje da se Sonia bavila eskortom.

Zbog takvih objava obitelj je kontaktirala TikTok i zatražila njihovo uklanjanje.

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Teme
francuska nestala influencerica sonia bellini spaljeno tijelo tiktokerica

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