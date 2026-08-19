U FRANCUSKOJ
U vinogradu pronađeno spaljeno tijelo, obitelj nestale TikTokerice vjeruje da je riječ o njoj
U vinogradu na jugu Francuske pronađeno je djelomično spaljeno tijelo žene, a obitelj nestale influencerice Sonie Bellini vjeruje da je riječ o njoj.
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Poljoprivredni radnik pronašao je tijelo između redova vinove loze u departmanu Gard. Francusko državno odvjetništvo potvrdilo je da je pokrenuta istraga zbog ubojstva.
Na mjesto pronalaska upućeno je 40 policajaca, dok istražitelji u Saint-Gillesu, udaljenom oko 20 kilometara od Nîmesa, provode detaljan forenzički pregled, piše Bild. Identitet pronađene žene službeno će se moći potvrditi tek nakon završetka DNK analize.
Sonia Bellini, koja je s područja Nîmesa, na TikToku je imala oko 260.000 pratitelja. U rujnu je trebala proslaviti 30. rođendan, a prema medijskim napisima njezina je obitelj već pripremala proslavu. Na svom kanalu prestala je objavljivati tijekom 2025. godine.
Bila je poznata po takozvanim "lip-sync" videima, odnosno kratkim snimkama u kojima korisnici sinkroniziraju pokrete usana s već postojećim zvučnim zapisom, najčešće glazbom ili dijalozima iz filmova.
Još nije poznato kako je 29-godišnjakinja umrla. Državno odvjetništvo zasad nije objavilo informacije o mogućim osumnjičenicima ni motivu.
Njezina sestra Mia rekla je za list "Midi Libre" da je Sonia večeri kada je nestala imala dogovoren sastanak.
Prema njezinim riječima, trebala se susresti s muškarcem s kojim je već ranije izlazila. Obitelj se u međuvremenu suočava i s glasinama te napadima na društvenim mrežama, gdje se pojavljuju tvrdnje da se Sonia bavila eskortom.
Zbog takvih objava obitelj je kontaktirala TikTok i zatražila njihovo uklanjanje.
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