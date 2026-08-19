OGRANIČENJE BILO 70
Kaštelima jurio 203 na sat, kažnjen s 1900 eura: "Nisam bio svjestan brzine, zamislio sam se"
Mladić u dobi od 26 godina kažnjen je s 1.900 eura jer je u Kaštel Sućurcu vozio 203 kilometra na sat, iako je ograničenje bilo 70.
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Na splitskom Općinskom prekršajnom sudu 26-godišnjak je kažnjen s 1.900 eura i zabranom upravljanja vozilom B kategorije nakon što je u Kaštel Sućurcu vozio 203 kilometra na sat, iako je na toj dionici ograničenje bilo 70 kilometara na sat.
Na Cesti pape Ivana Pavla II. u Kaštel Sućurcu prošle je godine upravljao Audijem splitskih registracija brzinom od 203 kilometra na sat. Nakon što je od izmjerene brzine oduzeto 10 posto sigurnosne razlike, utvrđeno je da je vozio 182 kilometra na sat, odnosno čak 112 kilometara na sat iznad dopuštenog ograničenja, piše Dragan Miljuš za Dalmatinski portal.
Sutkinja mu je, uz novčanu kaznu, izrekla i zaštitnu mjeru zabrane upravljanja motornim vozilom B kategorije u trajanju od sedam mjeseci.
U pisanoj obrani 26-godišnjak je izrazio žaljenje zbog prekršaja te pokušao uvjeriti sud da je riječ o izoliranom slučaju. Naveo je da nije bio svjestan kojom brzinom vozi jer se zamislio na praznoj cesti.
Tvrdio je da nije namjeravao voziti brzo te da to inače ne čini. Od suda je zatražio da mu ne izrekne zabranu upravljanja vozilom, istaknuvši da mu je vozačka dozvola nužna za posao i da bi u suprotnom ostao bez prihoda.
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