Napadi na ruske i ukrajinske luke, utovarne terminale i brodove, kao i poremećaji izvoza žitarica preko Crnog i Azovskog mora, mogli bi utjecati na godišnji izvozni kapacitet od 86 milijuna tona žitarica – 52 milijuna tona iz Rusije i 34 milijuna tona iz Ukrajine. To odgovara gotovo 17 posto ukupnog svjetskog izvoza žitarica, navodi se u izvješću.