Goran Romek

Državni tajnik o MMF-ovom upozorenju: Želimo da se rast temelji na industriji

N1 Info
12. pro. 2025. 13:44
Goran Romek
Goran Romek, državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva s našom Ninom Kljenak razgovarao je o MMF-ovom upozorenju za Hrvatsku koje predviđa da bi inflacija mogla dodatno rasti. Složio se da je upravo inflacija jedan od gorućih problema, no kaže da je teško definirati singularan razlog njenog rasta

