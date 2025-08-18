Gradonačelnica Rijeke: Nismo tipičan turistički grad, kakvih ima mnogo na Jadranu

U serijalu N1 televizije "Sezona bez filtera" predstavljamo vam gradove na obali, njihovo viđenje turističke sezone, cijena i stanja u gradovima. Nakon Komiže, Primoštena, Makarske, Dubrovnika, Supetra, Vodica, Krka, Poreča, Visa, Splita, Opatije, Trogira, Zadra, Bakra, Rovinja i Omiša, s nama je bila gradonačelnica Rijeke Iva Rinčić.

Podijeli

Oglas