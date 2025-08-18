Oglas

"SEZONA BEZ FILTERA"

Gradonačelnica Rijeke: Nismo tipičan turistički grad, kakvih ima mnogo na Jadranu

author
N1 Hrvatska
|
18. kol. 2025. 13:21

U serijalu N1 televizije "Sezona bez filtera" predstavljamo vam gradove na obali, njihovo viđenje turističke sezone, cijena i stanja u gradovima. Nakon Komiže, Primoštena, Makarske, Dubrovnika, Supetra, Vodica, Krka, Poreča, Visa, Splita, Opatije, Trogira, Zadra, Bakra, Rovinja i Omiša, s nama je bila gradonačelnica Rijeke Iva Rinčić.

Oglas

Teme
N1 serijal Sezona bez filtera N1TV VIDEO iva rinčić novi dan video

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ