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PRIJATELJI GACKE

Grga Kostelac o sanaciji otpada u Gospiću: Nismo zadovoljni ljudima koji savjetuju Vladu

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N1 Hrvatska
|
23. ruj. 2026. 11:24
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Grga Kostelac, tajnik udruge Prijatelji Gacke, u Novom danu kod Hanan Nanić govorio je o zaštiti i revitalizaciji rijeke Gacke, problemu nezakonito odloženog otpada u Gospiću te potrebi za strožim nadzorom studija utjecaja na okoliš i podzemnih voda.

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Teme
grga kostelac n1tv novi dan video

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