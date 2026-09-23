Grga Kostelac o sanaciji otpada u Gospiću: Nismo zadovoljni ljudima koji savjetuju Vladu

Grga Kostelac, tajnik udruge Prijatelji Gacke, u Novom danu kod Hanan Nanić govorio je o zaštiti i revitalizaciji rijeke Gacke, problemu nezakonito odloženog otpada u Gospiću te potrebi za strožim nadzorom studija utjecaja na okoliš i podzemnih voda.

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