Svađa zamalo završila kobno, Nepalac uhićen zbog pokušaja ubojstva

U utorak ujutro, oko 9:30, u zagrebačkoj Ulici Črnomerec došlo je do tjelesnog i verbalnog sukoba dvojice državljana Nepala s reguliranim statusom u Republici Hrvatskoj starosti 23 i 26 godina. Nakon toga je 26-godišnjak oštrim predmetom pokušao ozlijediti 23-godišnjaka, u čemu nije uspio, kažu iz policije.