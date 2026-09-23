drama u zagrebu
Svađa zamalo završila kobno, Nepalac uhićen zbog pokušaja ubojstva
N1 Info
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23. ruj. 2026. 11:39
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Zagrebačka policija objavila je da je uhitila državljana Nepala zbog pokušaja ubojstva.
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U utorak ujutro, oko 9:30, u zagrebačkoj Ulici Črnomerec došlo je do tjelesnog i verbalnog sukoba dvojice državljana Nepala s reguliranim statusom u Republici Hrvatskoj starosti 23 i 26 godina. Nakon toga je 26-godišnjak oštrim predmetom pokušao ozlijediti 23-godišnjaka, u čemu nije uspio, kažu iz policije.
Počinitelj je na mjestu događaja uhićen i priveden u službene prostorije na kriminalističko istraživanje.
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