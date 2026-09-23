Avdagić otkrio tko je najveći gubitnik na Bliskom istoku: "Ako prije nisu bili svjesni, sad jesu"

"Ono što se brzo moglo ustvrditi jest pronalazak određene alternative za saudijski naftodovod i da se uspjelo nadomjestiti sirovu naftu za potrebe globalnog tržišta, što je poremetilo planove Irana. Sam Hormuški tjesnac nije bio toliko plodonosan u tom pogledu. Dakle, što se sad događa? Saudijci, ako nisu bili toga toliko svjesni, sad jesu, samostalno nisu u stanju nositi se ni s Jemenom. Svjesni su sad svih svojih slabosti i izostanka društvene kohezije. Čini mi se da tu naziremo jedan problem koji bi mogao biti dugoročniji. To vam govori da je Bliski istok sad razotkrio kompletno stanje čitave regije, stvarne odnose i stvarne snage onih koji uistinu posjeduju mogućnost održavanja i utjecaja na druge zemlje. Saudijska Arabija je u ovom trenutku najveći gubitnik događaja na Bliskom istoku, a donedavno se vjerovalo da je jedan od četiri stupa."