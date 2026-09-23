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oglasila se policija

Pronađeno tijelo na zagrebačkoj Pešćenici

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N1 Info
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23. ruj. 2026. 11:30
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policija
PU zagrebačka/ Ilustracija

Na zagrebačkoj Pešćenici pronađeno je tijelo nepoznate osobe.

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PU zagrebačka objavila je da je u utorak oko 14.30 u krugu jednog poduzeća pronađeno tijelo zasad nepoznate osobe te se utvrđuju sve okolnosti.

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Teme
crna kronika hrvatska pešćenica policija pu zagrebačka

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