uz najavu štrajka
Koliko zarađuju vozači? ZET otkrio podatke o plaćama, razlike su velike
Ako se sindikati i Grad dotad ne dogovore oko Kolektivnog ugovora, 28. rujna trebao bi početi štrajk radnika Zagrebačkog holdinga i ZET-a.
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Zagrebački holding objavio je ranije u srijedu podatke o plaćama u svojim poduzećima. Tako je prosječna plaća u Čistoći u srpnju bila 1650,61 eura, u Zrinjevcu 1.573,70 eura, u Zagrebačkim cestama 1.545,46 eura, a u Gradskim grobljima 1.586,28 eura. Sve detalje o plaćama u Holdingu možete pronaći OVDJE.
Plaće u ZET-u
Podatke o najvećim i najmanjim plaćama objavio je zatim i ZET.
"U ZET-u je u srpnju najmanja isplaćena neto plaća vozača autobusa (srednja stručna sprema) iznosila 1.661,14 eura, dok je jedna od najvećih plaća isplaćena vozaču autobusa u srpnju iznosila 2.725,05 eura.
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U slučaju najmanje isplaćene plaće radi se o radniku iz Zagreba, s 15 godina radnog staža, koji je radio puno radno vrijeme, s radom u dvije smjene te nema dodatnih poreznih olakšica i nema prekovremenih sati.
S druge strane, jedna od najvećih isplaćenih plaća isplaćena je radniku iz Zagreba s 21 godinom radnog staža, koji je radio u različitim smjenama i vikendom.
Radnik ima 14 prekovremenih sati, s dodatkom na zglobno vozilo te ima poreznu olakšicu za četiri uzdržavana člana obitelji, a tijekom mjeseca koristio je i godišnji odmor", pojasnili su iz ZET-a.
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