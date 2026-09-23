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uz najavu štrajka

Koliko zarađuju vozači? ZET otkrio podatke o plaćama, razlike su velike

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N1 Info
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23. ruj. 2026. 11:50
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09.06.2022., Zagreb - Kisni dan u sredistu grada. Photo: Sanjin Strukic/PIXSELL
PIXSELL / Sanjin Strukic/PIXSELL

Ako se sindikati i Grad dotad ne dogovore oko Kolektivnog ugovora, 28. rujna trebao bi početi štrajk radnika Zagrebačkog holdinga i ZET-a.

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Zagrebački holding objavio je ranije u srijedu podatke o plaćama u svojim poduzećima. Tako je prosječna plaća u Čistoći u srpnju bila 1650,61 eura, u Zrinjevcu 1.573,70 eura, u Zagrebačkim cestama 1.545,46 eura, a u Gradskim grobljima 1.586,28 eura. Sve detalje o plaćama u Holdingu možete pronaći OVDJE.

Plaće u ZET-u

Podatke o najvećim i najmanjim plaćama objavio je zatim i ZET.

"U  ZET-u je u srpnju najmanja isplaćena neto plaća vozača autobusa (srednja stručna sprema) iznosila 1.661,14 eura, dok je jedna od najvećih plaća isplaćena vozaču autobusa u srpnju iznosila 2.725,05 eura.

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U slučaju najmanje isplaćene plaće radi se o radniku iz Zagreba, s 15 godina radnog staža, koji je radio puno radno vrijeme, s radom u dvije smjene te nema dodatnih poreznih olakšica i nema prekovremenih sati.

S druge strane, jedna od najvećih isplaćenih plaća isplaćena je radniku iz Zagreba s 21 godinom radnog staža, koji je radio u različitim smjenama i vikendom.

Radnik ima 14 prekovremenih sati, s dodatkom na zglobno vozilo te ima poreznu olakšicu za četiri uzdržavana člana obitelji, a tijekom mjeseca koristio je i godišnji odmor", pojasnili su iz ZET-a.

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Teme
vijesti iz hrvatske zagrebački holding zet štrajk

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