Koliko zarađuju vozači? ZET otkrio podatke o plaćama, razlike su velike

Zagrebački holding objavio je ranije u srijedu podatke o plaćama u svojim poduzećima. Tako je prosječna plaća u Čistoći u srpnju bila 1650,61 eura, u Zrinjevcu 1.573,70 eura, u Zagrebačkim cestama 1.545,46 eura, a u Gradskim grobljima 1.586,28 eura. Sve detalje o plaćama u Holdingu možete pronaći OVDJE.