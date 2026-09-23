SANACIJA U GOSPIĆU
Oporba žestoko po Vladi zbog otpada: "Ponudili dim plana sanacije, a danas maglu promjene zakona"
Izmjene Zakona o gospodarenju otpadom u srijedu su u Hrvatskom saboru izazvale kritike oporbe koja smatra da problem nije u nedostatku zakonskih odredbi, nego upravo u njihovu neprovođenju, dok vladajući ističu da izmjene trebaju osigurati učinkovitiji sustav gospodarenja otpadom.
"Pozivamo predsjednika Vlade da da ostavku i raspiše nove izbore radi svega što se dogodilo u Hrvatskoj, a dogodilo se trovanje ljudi, zemlje, podzemnih voda. Neka pokaže zrnce časti i morala i da narod odluči što i kako dalje", poručio je Mostov Marin Miletić tražeći stanku uoči rasprave o izmjenama Zakona o gospodarenju otpadom.
Nino Raspudić (Drito) ocijenio je da je Vlada "ponudila dim plana sanacije, a danas maglu promjene zakona".
"Dobili smo 990 stranica prijedloga izmjene zakona, što bi trebalo sugerirati da je problem bio u nedostatnim zakonima, ali to nije istina", kazao je.
"Nije bio problem u zakonu, zakon se kršio"
Raspudić u "političkoj optužnici Plenkovićevoj vladi" kao konkretne propuste nadležnih tijela navodi nepravodobno izvršenje inspekcijskih mjera, neodgovarajući nadzor nakon utvrđenih nepravilnosti, nedjelotvornu provedbu sustava dozvola u Gospiću, nepravodobnu primjenu raspoloživih izvršnih ovlasti, zakašnjelu sanaciju, nedostatnu zaštitu do njenog završetka te nedjelotvoran nadzor prekograničnih pošiljaka.
"Nije bio problem u zakonu, nego se zakon kršio, nadležna tijela nisu radila svoj posao i to je golema politička odgovornost", rekao je.
Krešimir Čabaj (DOMiNO) također smatra da problem nije u nedostatku zakonskih odredbi nego u sustavu. "U ovom zakonu ima i dobrih stvari, no one ne rješavaju srž problema. Možemo mi uvesti i VAR sobu u sustav gospodarenja otpadom, no oni koji sjede u toj sobi su bitni kako bi sustav funkcionirao", istaknuo je.
SDP: Ove izmjene nisu reforma već zakašnjelo priznanje da sustav nije funkcionirao
SDP-ov Mihael Zmajlović ustvrdio je da predložene izmjene "nisu reforma, već zakašnjelo priznanje da sustav nije funkcionirao".
"Jučer smo saznali - 44.000 tone otpada, 40 milijuna eura samo za zakopani dio i to je cijena ne samo kriminala nego i nerada institucija", poručio je upozorivši da se ne smije dogoditi da kriminalna dobit ostane privatna, a trošak sanacije zajednički.
"Gospić nije izolirani propust, to je sustav, Gospić je odgovornost ove Vlade i Plenkovića i nikakve izmjene zakona tu odgovornost neće izbrisati", naglasio je.
Mrak Taritaš: Slučaj Gospić vrh je ledene sante
IDS-ov Dalibor Paus i Dušica Radojčić (Možemo) istaknuli su da Vlada i dalje provodi plan prema kojem će se dio otpada iz Gospića spaljivati u Koromačnom, unatoč odluci Skupštine Istarske županije kojom se traži od Vlade da se od toga odustane.
"Ljudi su vam rekli jasno ne, županijska Skupština također i svaki korak dalje u ovom smjeru je nelegitiman", rekao je Paus.
Radojčić je naglasila kako im nije dostavljen niti jedan dokaz da se taj otpad smije spaljivati u cementari. "Dok ne dostavite dokaze, preko koljena u Istru ništa neće ići", kazala je.
Anka Mrak Taritaš (GLAS) kritizirala je Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije zbog javne rasprave o ovim izmjenama u trajanju samo dva dana, ocijenivši to "smijanjem građanima".
"Ove izmjene govore da su sve maske pale, Hrvatska se nije na adekvatan način brinula o svom otpadu, a slučaj Gospić vrh je ledene sante", rekla je.
HDZ: Činjenica da se zakon pripremao od 2024. govori koliko je tema osjetljiva
Anja Šimpraga (SDSS) poručuje da ovaj zakon ne smije biti popis novih obveza nego instrument kojim država pokazuje da može provesti vlastita pravila. Ključnim smatra praćenje nezakonitog postupanja, sankcioniranje odgovornih, naplatu troškova i brzinu reakcije države nakon otkrivanja problema.
S druge strane, Damir Mandić (HDZ) istaknuo je da izmjene u najvećem dijelu definiraju što treba dodati i učiniti kako bi gospodarenje otpadom bilo pod kontrolom i kako bi se moglo pratiti njegovo provođenje. "Činjenica da se zakon pripremao od 2024. govori koliko je ovo osjetljiva tema i prilika je da ju približimo sugrađanima i donesemo odluke koje će biti na dobro svih naših građana i okoliša", kazao je.
Ivica Kukavica (DP) smatra da gospodarenje otpadom ne treba pretvarati u isključivo političko pitanje jer, kazao je, taj problem nije usko vezan uz ovu Vladu i ovu vladajuću većinu. Založio se za uvođenje rendžerske službe.
Darko Klasić (HSLS) stava je da su slučajevi Gospića, Poznanovca, Diokija, Crnog Brda, Varaždina, Jakuševca rezultat "besramnog političkog populizma i neodgovornosti svih dosadašnjih političkih aktera, ali i promišljanja građana da će netko drugi riješiti otpad". Pri tom, dodao je, svi pokušaj rješavanja otpada putem energana često budu minirani.
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