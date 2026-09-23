Oporba žestoko po Vladi zbog otpada: "Ponudili dim plana sanacije, a danas maglu promjene zakona"

S druge strane, Damir Mandić (HDZ) istaknuo je da izmjene u najvećem dijelu definiraju što treba dodati i učiniti kako bi gospodarenje otpadom bilo pod kontrolom i kako bi se moglo pratiti njegovo provođenje. "Činjenica da se zakon pripremao od 2024. govori koliko je ovo osjetljiva tema i prilika je da ju približimo sugrađanima i donesemo odluke koje će biti na dobro svih naših građana i okoliša", kazao je.