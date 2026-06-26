POZVAO POREZNU DA SVE PROVJERI
Grmoja: Odakle Mirti Matić 50 tisuća eura koje je posudila bratu, a nije to navela u imovinskoj kartici?
Predsjednik Odbora za pravosuđe i stranke Most Nikola Grmoja, u Novom danu kod Tihomira Ladišića, prozvao je novu predsjednicu Vrhovnog suda Mirtu Matić da je bratu, odvjetniku banaka, posudila 50 tisuća eura, koje nije navela u imovinskoj kartici. Za sve je, kaže, saznao iz imovinske kartice bratove supruge, koja je također sutkinja
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SK
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