Grmoja: Odakle Mirti Matić 50 tisuća eura koje je posudila bratu, a nije to navela u imovinskoj kartici?

Predsjednik Odbora za pravosuđe i stranke Most Nikola Grmoja, u Novom danu kod Tihomira Ladišića, prozvao je novu predsjednicu Vrhovnog suda Mirtu Matić da je bratu, odvjetniku banaka, posudila 50 tisuća eura, koje nije navela u imovinskoj kartici. Za sve je, kaže, saznao iz imovinske kartice bratove supruge, koja je također sutkinja

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